Гостевую серию «Трактор» завершил «сухим» проигрышем «Спартаку»

25 Янв. 2020 2020-01-25T19:17:53+03:00

Изменить размер текста: A A

«Красно-белые» уже практически обеспечили себе место в плей-офф. А «Трактор» ведет отчаянную борьбу за попадание в заветную восьмерку сильнейших.

Счет открыли хозяева в конце второго периода (гол — Анатолий Никонцев). В третьем для «Трактора» все было кончено. Голы Робина Ганзла, Патрика Херсли и Александра Хохлачева довели преимущество «Спартака» до 4:0

Гостевую четырехматчевую серию «Трактор» заканчивает, имея в активе одну победу.

До конца регулярного чемпионата КХЛ «медведям» осталось провести девять матчей (из них шесть на домашней арене). Уже 27 января в Челябинске черно-белые сыграют с «Ак Барсом», а 30-го с китайским «Куньлунь Ред Стар». Кстати, из-за коронавируса клуб из Поднебесной все оставшиеся матчи проведет в России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU