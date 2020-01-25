Гостевую серию «Трактор» завершил «сухим» проигрышем «Спартаку»
«Красно-белые» уже практически обеспечили себе место в плей-офф. А «Трактор» ведет отчаянную борьбу за попадание в заветную восьмерку сильнейших.
Счет открыли хозяева в конце второго периода (гол — Анатолий Никонцев). В третьем для «Трактора» все было кончено. Голы Робина Ганзла, Патрика Херсли и Александра Хохлачева довели преимущество «Спартака» до 4:0
Гостевую четырехматчевую серию «Трактор» заканчивает, имея в активе одну победу.
До конца регулярного чемпионата КХЛ «медведям» осталось провести девять матчей (из них шесть на домашней арене). Уже 27 января в Челябинске черно-белые сыграют с «Ак Барсом», а 30-го с китайским «Куньлунь Ред Стар». Кстати, из-за коронавируса клуб из Поднебесной все оставшиеся матчи проведет в России.
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ИСТОЧНИК KP.RU