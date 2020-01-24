Китайский коронавирус в Челябинске: три источника, откуда ждать беды

Жители Челябинска опасаются заразиться коронавирусом, который вспыхнул в Китае. В Поднебесной уже изолировали несколько городов. Разбираемся, кто может привести на Южный Урал опасную болезнь и что делается, чтобы не допустить беды.

1. НАШИ ТУРИСТЫ

Остров Хайнань — популярное направление у туристов. От города Ухань, где была зафиксирована вспышка нового вируса, он находится в 1500 км. Это как по прямой от Челябинска до Москвы. Представители туристической отрасли говорят, билеты не дешевеют и спрос не падает, хотя единичные отказы есть.

Остров Хайнань: «все включено» с восточным колоритом. Фото: Елена ШАЛИМОВА

— Мы слышали о коронавирусе, но, честно говоря, новости не читали и подробностей не знаем. На острове все спокойно. Никаких масок, скорых. Ничего не проверяют, никто не болеет. Море, солнце, фрукты. В аэропорту нас дополнительно никто не проверял, — рассказала челябинка Мария после возвращения с острова Хайнань.

Отметим, что в между Челябинском и Китаем нет прямого авиасообщения. Все летят через Екатеринбург или Москву.

2. РАБОЧИЕ

На Южном Урале граждане Китая работают на предприятиях, рынках и в сельском хозяйстве. В пресс-службе пограничного управления ФСБ сообщили, что трудовые мигранты, как и туристы китайцы, приезжают к нам через аэропорт Кольцово — там их проверяют с помощью тепловизоров.

В Челябинске китайцы торгую на рынках и работают в сельском хозяйствеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что касается проверки тех, кто прилетает в Челябинск с пересадкой в другом городе, нас переадресовали в управление Роспотребнадзора. На момент публикации материала получить ответ ведомства не удалось. В аэропорту Челябинска термометров-тепловизоров нет.

3. СТУДЕНТЫ

Сегодня в Челябинске учится около 200 китайцев. Первое, что приходит на ум: вернутся с каникул — привезут коронавирус. В ЧелГУ прокомментировали, что учебный процесс вовсю идет, и никто никуда не собирается. Новых студентов пока тоже не ждут. Но план действий уже выработан.

— Контроль будет осуществляться следующим образом: сначала проходят медосмотр и полную проверку у себя в университете — то есть это не какая-то частная клиника, откуда они могут принести липовую справку. Они высылают документы, что у них все в порядке. Потом они прилетают сюда, мы оформляем их и сразу ведем в студенческую поликлинику. Только потом они смогут приступить к занятиям. Уже есть соответствующее соглашение, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусенкова.

Кстати, медосмотр перед началом учебы проходят студенты из других стран.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В околохоккейных пабликах появилась информация, что команда КХЛ «Куньлунь Ред Стар» отправилась выездное турне со всеми вещами и даже матчи плей-офф проведет на выезде. В Челябинске они проведут два матча — 30 января и 15 февраля, но перед этим сыграют еще с двумя командами. Отметим, что Пекин находится в 1000 км от города Ухань, откуда пошла зараза.

— Лига обеспокоена сложившейся в КНР ситуацией в связи с распространением коронавируса. Клубу «Куньлунь Ред Стар» осталось провести два домашних матча регулярного чемпионата. В случае попадания клуба в плей-офф данный вопрос будет рассмотрен дополнительно, — ответили в КХЛ.

Оставшиеся матчи Куньлунь Ред Стар» проведет на выезде. Фото: hctraktor.org

У «Челмета», выступающего в ВХЛ, есть три соперника из Китая — «КРС-БСУ», «ОРДЖИ», «Ценг Тоу». Но встреч с ними в этом сезоне уже не будет.

Уроженец Челябинска, помощник главного тренера клуба «КРС-БСУ» Равиль Гусманов рассказал журналисту КП-Челябинск, что пока ждет ответа от лиги. Не исключено, что и им придется завершать сезон в России, либо сниматься с чемпионата.

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