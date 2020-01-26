Задержками рейсов в аэропорту Челябинска займется прокуратура

26 Янв. 2020 2020-01-26T08:37:50+03:00

Самолет вылетел из Челябинска с задержкой в 19 часов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Речь о самолете, который следовал в Новый Уренгой

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24 января из аэропорта в Челябинске борт «ЮВТ Аэро» вылетел с задержкой в 19 часов. Он следовал из Казани, а затем должен был отправиться в Новый Уренгой. Ситуацию изучит транспортная прокуратура.

У самолета «ЮВТ Аэро» Bombardier CRJ200 нашли технические неполадки в аэропорту столицы Татарстана. Поэтому он не смог прилететь в Челябинскую область.

— Вылет состоялся 25 января в 10:03. Задержка рейса повлекла изменение времени вылета следующего рейса по маршруту Челябинск — Казань с 09:50 на 16:00, — уточнили в прокуратуре.

Ревизоры проверят, представили ли пассажирам компенсации в следствии задержки и почему у перевозчика не оказалось запасного судна.

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ИСТОЧНИК KP.RU