Задержками рейсов в аэропорту Челябинска займется прокуратура
24 января из аэропорта в Челябинске борт «ЮВТ Аэро» вылетел с задержкой в 19 часов. Он следовал из Казани, а затем должен был отправиться в Новый Уренгой. Ситуацию изучит транспортная прокуратура.
У самолета «ЮВТ Аэро» Bombardier CRJ200 нашли технические неполадки в аэропорту столицы Татарстана. Поэтому он не смог прилететь в Челябинскую область.
— Вылет состоялся 25 января в 10:03. Задержка рейса повлекла изменение времени вылета следующего рейса по маршруту Челябинск — Казань с 09:50 на 16:00, — уточнили в прокуратуре.
Ревизоры проверят, представили ли пассажирам компенсации в следствии задержки и почему у перевозчика не оказалось запасного судна.
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ИСТОЧНИК KP.RU