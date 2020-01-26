В Копейске задержан напавший на таксиста и женщину челябинец
В полицию Копейска пришла местная жительница. Сообщила, что на улице на нее напал неизвестный и выхватил сумку. Внутри лежали дорогой смартфон, деньги и документы.
За дело взялись оперативники уголовного розыска. Они отыскали подозреваемого. 39-летний челябинец признался, что деньги потратил, а похищенный телефон сдал за 500 рублей.
— Также установлена его причастность к совершению разбойного нападения на водителя такси в Копейске осенью 2019 года, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Еще об одном преступлении сообщили копейские полицейские. В дежурную часть обратился 24-летний молодой человек. В одном из баров выпивал с незнакомым и позже обнаружил, что из рюкзака похищено портмоне с деньгами. В течение суток оперативники уголовного розыска по приметам также установили подозреваемого.
Обоих похитителей взяли под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU