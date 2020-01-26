2020-01-26T09:17:34+03:00
Происшествия

В Копейске задержан напавший на таксиста и женщину челябинец

Подозреваемого взяли под стражу
Андрей АБРАМОВ
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Подозревамых задержали копейские полицейские.Подозревамых задержали копейские полицейские.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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В полицию Копейска пришла местная жительница. Сообщила, что на улице на нее напал неизвестный и выхватил сумку. Внутри лежали дорогой смартфон, деньги и документы.

За дело взялись оперативники уголовного розыска. Они отыскали подозреваемого. 39-летний челябинец признался, что деньги потратил, а похищенный телефон сдал за 500 рублей.

— Также установлена его причастность к совершению разбойного нападения на водителя такси в Копейске осенью 2019 года, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Еще об одном преступлении сообщили копейские полицейские. В дежурную часть обратился 24-летний молодой человек. В одном из баров выпивал с незнакомым и позже обнаружил, что из рюкзака похищено портмоне с деньгами. В течение суток оперативники уголовного розыска по приметам также установили подозреваемого.

Обоих похитителей взяли под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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