«Мечел-Материалы» за год переработали 5,6 млн тонн металлургических отходов

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:32:01+03:00

Для переработки используются отходы, появляющиеся в процессе производства металла, и старые, накопленные в отвалах

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Предприятие «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») в 2019 году переработало 5,6 млн тонн металлургического шлака. При этом на ЧМК в этот период образовано только 2 млн тонн.

Для переработки используются отходы, появляющиеся в процессе производства металла, и старые, накопленные в отвалах. Из шлака изготавливают активный минеральный порошок и гранулированный шлак для производства цемента, а также искусственный строительный щебень.

— Поскольку основным сырьем для производства строительных материалов на предприятии служит доменный шлак, компания «Мечел-Материалы» выполняет важную экологическую функцию — препятствует накоплению отходов металлургического производства ЧМК и других предприятий, — рассказал генеральный директор ООО «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.

В перспективе это может решить проблему шлаковых отвалов на территории челябинской производственной площадки Группы «Мечел» и во всем городе.

ИСТОЧНИК KP.RU