Дорожные службы Челябинска убирают снег вместе с землей

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:44:11+03:00

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Челябинская экоактивистка и муниципальный депутат Елена Вахтина пожаловалась на уборку снега городскими дорожными службами. Об этом сообщает издание «Курс дела» с ссылкой на страницу общественницы в Facebook.

Снег может и начали убирать, но неаккуратно и вместе с землей — такой вывод можно сделать, взглянув на фотографии работы дорожников на улице Энгельса. Кроме того, что тракторы сорвали часть газонов, они также задели и кору деревьев и возможно сломали бордюрный камень. В своем посте Вахтина рассказывает, что почти час разговаривала с рабочими, объясняя, что нельзя так убирать.

Недовольна уборкой снега и глава Челябинска Наталья Котова, которая недавно сделала выговор городским службам за кучи грязного снега на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU