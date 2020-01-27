Заявки присылайте в директ: Наталья Краснова обещает выйти замуж, чтобы не платить налоги

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:40:15+03:00

Так челябинка отреагировала на налог на несостоящих в браке людей

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Челябинский блогер Наталья Краснова ответила на предложение взымать налоги с людей, старше 25 лет, не состоящих в официальном браке. Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», сделала она это в своем ироничном стиле.

— Онищенко (депутат Госдумы — прим. ред.) предложил считать людей старше 25 лет, не состоящих в официальном браке, самозанятыми и заставить их платить налог 4% государству. Я и так плачу нехилые налоги, так еще и этот тут. Короче! Если сей закон вступает в силу, мне нужен будет фиктивный муж, — написала Краснова в своем инстаграм-аккаунте.

Несмотря на то, что пост заканчивается сплошным негативом в адрес как депутата, так и законопроекта, после критики вновь следует юмор. Челябинка попросила, чтобы кандидаты присылали свои анкеты в «директ».

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ИСТОЧНИК KP.RU