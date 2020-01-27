«Все как в Китае»: в центре Магнитогорска люди в защитных костюмах забрали человека

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:14:25+03:00

Людей в защитных костюмах заметили на улицах. Фото из группы VK «Черное и Белое Магнитогорск»

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Утром 27 января жители Магнитогорска стали свидетелями странного действа. В центре города на проспекте Карла Маркса упал мужчина. Через несколько секунд к нему подбежали два человека в защитном облачении, подхватили за руки и ноги и куда-то понесли.

— Сейчас из Китая такие же кадры показывают в связи с разгулом короновируса. Также медики в химзащите зараженных увозят! — пишут пользователи в соцсетях.

Адекватного объяснения произошедшему не нашлось. Вблизи не было машины скорой. Если присмотреться к кадрам внимательно, то будет видно, что поверх кроссовок у людей в белом надеты бахилы — это выглядит абсурдно.

Вероятно, это был пранк — то есть умышленный розыгрыш с целью проверить реакцию простых людей. Таким любят заниматься видеоблогеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU