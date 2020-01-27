В Челябинске начали принимать жалобы на бездомных собак, но ловить их не будут

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:34:23+03:00

Бродячих животных в Челябинске не отлавливали с прошлого года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Челябинске начала работу горячая линия, на которую можно сообщать о беспризорных животных. Обратиться можно по телефонам 729-34-07, 729-33-66. Правда специалисты приедут за собакой или кошкой еще не скоро.

— Открыли горячую линию в управлении экологии. Проблема стоит остро стареемся решить этот вопрос, — прокомментировал журналисту КП-Челябинск замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Корреспондент «Комсомольской правды» позвонил по указанному номеру, чтобы сообщить о беспризорной собаке в своем дворе.

— Мы просто принимаем заявки. Отлавливать животных начнут после того, как будет заключен муниципальный контракт. Не могу сказать когда. В кратчайшие сроки постараются заключить, так как заявок много, — сообщил оператор.

Часть полномочий у минсельхоза и часть полномочий у муниципалитета.

Напомним, 31 декабря закончился контракт компании «Продлидер» на отлов бродячих животных в Челябинске. К чему приведет отсутствие подрядчика по отлову бродячих собак и почему зоозащитники обижаются на компанию «Продлидер», — читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU