В Челябинске власти дали неделю на полную очистку дорог и тротуаров от сугробов

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:49:46+03:00

В Челябинске не должно остаться "слепых пятен" для уборки дорог и тротуаров. Фото: Архив "КП".

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Уже в феврале число уборочной техники на улицах Челябинска должно вырасти в разы: об этом на аппаратном совещании в мэрии заявила глава города Наталья Котова. Сегодня будут заключены последние четыре контракта на обслуживание улично-дорожной сети, и тогда не останется «слепых» пятен: заброшенных тротуаров и подходов к остановкам, неубранных вовремя дорог. Снег должны убирать уже во время снегопада. На летнюю уборку потребуется много дорожных пылесосов. На очистку города градоначальница дала неделю.

Напомним, впервые за долгое время в карту уборки улично-дорожной сети вошли тротуары.

С монополией в уборке дорог в Челябинске в этом году покончено. Три года улично-дорожную сеть города будут обслуживать предриятиям «Строймеханизация», «СтройТех», «Динамика», «Строй-сервис», ТД «Урало-Сибирская компания». Сегодня станет известно, кому достанутся четыре последних компании — указанным выше или иным.

Напомним, в конце прошлой недели глава города Наталья Котова прошла пешком по тротуарам в разных районах города и убедилась, что работы для малой техники и дворников с лопатами очень много.

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ИСТОЧНИК KP.RU