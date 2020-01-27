2020-01-27T12:15:55+03:00
Спорт

Загадочный персонаж флешмоба про Игоря оказался южноуральским мастером ски-кросса

Чемпион России и победитель Универсиады Игорь Омелин рекламирует Кубок мира по фристайлу в Миассе
Алексей МИКУШИН
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Оказалось, что картинки с Игорем запустили в поддержку челябинского спортсмена.Оказалось, что картинки с Игорем запустили в поддержку челябинского спортсмена.
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«Засекреченный» плакат «Поддержи Игоря» с улыбающимся парнем в правом углу картинки уже несколько дней светится на просторах Интернета. Многие предположили, что это касается продвижения нового терминала челябинского аэропорта «Игорь Курчатов». Народ терялся в догадках, тем более, что на пафосном «плакате» не было никакой конкретной информации об «Игоре». Только фамилия «Омелин».

Выяснилось, что к создателю сверхоружия Курчатову парень не имеет никакого отношения. Игорь Омелин — уроженец Аши, чемпион России, победитель Всемирной Универсиады, участник зимней Олимпиады-2018. Таким образом организаторы этапа Кубка мира по фристайлу захотели привлечь внимание публики через персону Омелина, пишет газета «Южноуральская панорама».

Сам турнир по ски-кроссу пройдет 23 февраля в ГЛЦ «Солнечная долина», и на нем выступит и наш земляк Игорь Омелин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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