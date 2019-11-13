«Просто Игорь»: аэропорт Челябинска стал мемом в соцсетях

СЕГОДНЯ 04:03 2019-11-13T04:03:03+03:00

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Новый аэровокзал Челябинска почти готов к открытию. В соцсети попало его фото с вывеской «Игорь». Напомним, аэропорт решено назвать в честь ученого Игоря Курчатова. Его имя выбрали горожане при помощи голосования. Но буквы фамилии прикрутить к фасаду еще не успели, и такой вид здания стал поводом для обсуждений и смеха челябинцев.

— Шереметьево, Домодево, Внуково… А у нас — Игорь. Просто игорь, — комментирует читатель КП-Челябинск Сергей Городецкий в нашей группе в ВК.

— Нужно писать «аэропорт имени Игоря Курчатова» — так гораздо солиднее, — заметила Юлия Бухарова.

Выпьем за любовь (с). Фотожаба от читателей КП-Челябинск

Многим вспомнилась сценка «Уральских пельменей» с бабушкой, донимающей внука пронзительным «И-и-игорь!!!»

Похоже? Фото: соцсети

Челябинцев было уже не оставновить. Дальше пошло творчество: кто-то сделал фотожабу, приверстав к авиавокзалу портрет Игоря Николаева. А кто-то высмеял замысел архитектора, увидев сходство здания со степлером.

Есть у челябинцев претензии не только к внешнему виду терминала. Подробности и комментарии специалистов по поводу обновленного аэропорта читайте на нашем сайте в ближайшее время.

Главная ассоциация челябинцев с новым зданием аэровокзала. Кадр из выступления "Уральских пельменей".

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ИСТОЧНИК KP.RU