В мятежной Розе выбрали депутатов в поселковый совет

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:45:15+03:00

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В минувшее воскресенье, 26 января, в поселке Роза Коркинского района Челябинской области состоялись выборы в совет депутатов. При достаточно скромной явке (от 15,5 до 38,4% по округам — данные облизбиркома) выборы прошли без эксцессов, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

В итоге победили «единороссы» Татьяна Воронина, Виктор Еловсков, Светлана Тищенко, Андрей Тофан, Владимир Тофан, Светлана Хайдукова, Олеся Хотинская и Ринат Шангиреев.

Напомним, внимание к поселку было приковано из-за внутреннего политического кризиса: в знак протеста против слияния муниципалитета с районом и соседними поселениями депутаты сложили с себя полномочия. Конфликт удалось урегулировать благодаря вмешательству правительства региона. Чтобы занять освободившиеся мандаты, было решено провести довыборы.

— Подготовка к выборам в Розе стала почином для вице-губернатора Анатолия Векшина, который взял ситуацию под личный контроль, — отмечают авторы «Челябушки». — Можно поздравить его с успешно пройденным испытанием.

ИСТОЧНИК KP.RU