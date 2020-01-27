2020-01-27T12:45:15+03:00
Общество

В мятежной Розе выбрали депутатов в поселковый совет

Победу одержали кандидаты от «Единой России»
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 26 января, в поселке Роза Коркинского района Челябинской области состоялись выборы в совет депутатов. При достаточно скромной явке (от 15,5 до 38,4% по округам — данные облизбиркома) выборы прошли без эксцессов, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

В итоге победили «единороссы» Татьяна Воронина, Виктор Еловсков, Светлана Тищенко, Андрей Тофан, Владимир Тофан, Светлана Хайдукова, Олеся Хотинская и Ринат Шангиреев.

Напомним, внимание к поселку было приковано из-за внутреннего политического кризиса: в знак протеста против слияния муниципалитета с районом и соседними поселениями депутаты сложили с себя полномочия. Конфликт удалось урегулировать благодаря вмешательству правительства региона. Чтобы занять освободившиеся мандаты, было решено провести довыборы.

— Подготовка к выборам в Розе стала почином для вице-губернатора Анатолия Векшина, который взял ситуацию под личный контроль, — отмечают авторы «Челябушки». — Можно поздравить его с успешно пройденным испытанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, как изменится Челябинск в ближайшие 20 лет
В мятежной Розе выбрали депутатов в поселковый совет
Загадочный персонаж флешмоба про Игоря оказался южноуральским мастером ски-кросса
Школы Челябинской области начали закрывать на карантин из-за ОРВИ и гриппа
Южноуральские ватерполистки завоевали путевку на Олимпиаду в Токио-2020
В Челябинске власти дали неделю на полную очистку дорог и тротуаров от сугробов
В Челябинске начали принимать жалобы на бездомных собак, но ловить их не будут
Три теплицы конопли: в Челябинской области осудят садоводов, выращивавших наркотики
«Все как в Китае»: в центре Магнитогорска люди в защитных костюмах забрали человека
«Зацепили карабин за веко»: волонтеры спасли от мучительной смерти дворнягу в Челябинске
Челябинские команды КВН выступят на телевидении
Cемья с маленьким ребенком потерялась в зимнем лесу на Урале
Заявки присылайте в директ: Наталья Краснова обещает выйти замуж, чтобы не платить налоги
В Челябинске будут обсуждать генплан
Дорожные службы Челябинска убирают снег вместе с землей
«Мечел-Материалы» за год переработали 5,6 млн тонн металлургических отходов
Челябинску рассчитают индекс комфорта городской среды
Из-за снегопада Челябинск все утро стоит в пробках
Челябинцы озадачены поддержкой Игоря в соцсетях
В Челябинске убирают фундамент защитных экранов на скандальном участке
На трассе в Челябинской области погиб водитель, протаранив опору ЛЭП
«ВКонтакте» продают самое крупное сообщество творческих людей на Урале
В аварии маршрутки и иномарки на Северо-Западе Челябинска пострадали пять человек
Школьница сбежала из дома в Челябинской области
Студент из Челябинской области попросил президента сделать конкурс для будущих педагогов