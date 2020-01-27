Стало известно, как изменится Челябинск в ближайшие 20 лет

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:17:48+03:00

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Разработчики показали генеральный план развития Челябинска после доработок с учетом мнения горожан. Городской телеграм-канал «Челябушка» приводит основные изменения, которые произойдут с городом в ближайшие два десятилетия.

Что произойдет в Челябинске в ближайшие 20 лет:

— отказ от расширения границ города,

— застройка свободных и заброшенных территорий,

— открытие новых мест для отдыха в каждом районе,

— создание санитарных зон предприятий,

— продолжение строительства метрополитена,

— площадки под разделение отходов,

— соцобъекты рядом с жилыми домами.

— Против санзон и разделяйки отходов ничего не имеем, всеми руками за. Новые скверы одобряем, центров притяжения и правда не хватает. Потребность в социалке в окрестностях жилых кварталов ощущается все острее, трещат по швам поликлиники и школы, — рассуждают авторы «Челябушки». — А с освоением пустырей нужен глаз да глаз. Ведь важно то, как и чем их заполнять — не хотелось бы получить на ближайшие 20 лет еще большую уплотнительную застройку и оформление по ларечному типу.

Теперь проект генплана должен пройти районные публичные слушания. Сходить и выразить свое мнение может каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU