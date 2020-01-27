Стало известно, как изменится Челябинск в ближайшие 20 лет
Разработчики показали генеральный план развития Челябинска после доработок с учетом мнения горожан. Городской телеграм-канал «Челябушка» приводит основные изменения, которые произойдут с городом в ближайшие два десятилетия.
Что произойдет в Челябинске в ближайшие 20 лет:
— отказ от расширения границ города,
— застройка свободных и заброшенных территорий,
— открытие новых мест для отдыха в каждом районе,
— создание санитарных зон предприятий,
— продолжение строительства метрополитена,
— площадки под разделение отходов,
— соцобъекты рядом с жилыми домами.
— Против санзон и разделяйки отходов ничего не имеем, всеми руками за. Новые скверы одобряем, центров притяжения и правда не хватает. Потребность в социалке в окрестностях жилых кварталов ощущается все острее, трещат по швам поликлиники и школы, — рассуждают авторы «Челябушки». — А с освоением пустырей нужен глаз да глаз. Ведь важно то, как и чем их заполнять — не хотелось бы получить на ближайшие 20 лет еще большую уплотнительную застройку и оформление по ларечному типу.
Теперь проект генплана должен пройти районные публичные слушания. Сходить и выразить свое мнение может каждый.
ИСТОЧНИК KP.RU