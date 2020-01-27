В Челябинске от неизвестного вируса умерла школьница

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:06:07+03:00

По неподтвержденной информации у девочки был грипп Фото: Мария ЛЕНЦ

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Ученица школы №94 в Челябинске умерла от неизвестной вируса. В социальных сетях появилось сообщение с подтверждением от Горздрава.

Согласно информации из соцсетей, семикласснице стало плохо на уроке из-за высокой температуры. Ей вызвали скорую, которая увезла ее в больницу Металлургического района. Однако спасти ребенка не удалось.

В некоторых телеграм-каналах есть информация о том, что девочка несколько дней назад заболела гриппом, однако официального подтверждения этому нет. Причины смерти сейчас устанавливаются в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU