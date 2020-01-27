На улицы Челябинска вернулись незаконные киоски
Несмотря на закон об отмене обязательного уведомления владельцев киосков о демонтаже, в Челябинске вновь появились ранее демонтированные незаконные ларьки. Об этом в ходе аппаратного совещания упомянула глава города Наталья Котова.
— Буквально в пятницу разговаривали с Галиной Гавриловой (глава Тракторозаводского района — прим. ред.), что в Чурилово опять начинается возврат киосков, о которых жители поселка говорили, что они им не нужны, — рассказала градоначальница, — Большая работа проводится, но незаконные киоски возвращаются. Наша задача организовать работу должным образом.
Наталья Котова поручила подчиненным усилить работу по борьбе с мигрирующими ларьками не только на гостевых маршрутах, но и на других улицах. Закончить войну с незаконными киосками в мэрии планируют весной этого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU