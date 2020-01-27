Девушка ростом меньше метра и обычный парень: пара из Челябинска удивила своими чувствами
Эта пара удивляет всех. 27-летняя Яна ростом меньше метра и не может ходить из-за генетического заболевания. Ее молодой человек Вова — полностью здоров, да еще и на 9 лет моложе. Каждый день он носит любимую на руках. Они вместе уже год и даже успели испытать отношения совместным бытом.
— Моя готовка, Вовкина посуда. Уборку вместе делаем. Прежде чем съехаться, мы долго это обсуждали. Первая совместно снятая квартира у нас была пробная в этом плане. Решили: не получится, так будем просто встречаться, как раньше. Но нам понравилось вместе, — рассказала Яна корреспонденту КП-Челябинск.
А ведь мало кто верил, что у ребят все получится. Вовке говорили, что он «не вывезет», а родители даже запирали его дома, чтобы не бегал на свидания к девушке.
Подробности читайте в материале «Принц для дюймовочки: тот случай, когда любимый каждый день носит на руках».
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ИСТОЧНИК KP.RU