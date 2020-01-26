Принц для дюймовочки: тот случай, когда любимый каждый день носит на руках

В одной руке — сложенная коляска, в другой — любимая девушка. Так в здание заходит Володя. Я тут же подбегаю забрать коляску, неловко волочу ее по полу — тяжелая. А парень, кажется, справляется легко. Какая сила! Сила любви.

26-летняя Яна ростом меньше метра и не может ходить. У нее врожденное генетическое заболевание, которое передалось через несколько поколений.

Пара побывала в редакции "Комсомолки".Фото: Андрей АБРАМОВ

— А с парнем что не так? — спрашивают знакомые, которым я рассказала про удивительную пару.

Многие не верят в бескорыстные чувства. А я им — про сказку на яву… Сказку о Дюймовочке и ее принце, готовом каждый день носить на руках.

Приготовьтесь удивляться. Владимир здоров. У него есть родители, которые сначала были против такого союза. Они даже запирали парня дома, чтобы не бегал на свидание к Яне. Но обо всем по порядку…

ВМЕСТЕ СВЕЛ СЛУЧАЙ

Вова и Яна большую часть времени проводят вместе. Фото из личного архива героев материала.

Вова спокойный, с чужими немногословный. Яна — зажигалка! Всегда на позитиве, эмоциональна, заразительно смеется, любит общение, неиссякаемый источник идей.

— В поселке Старокамышинске, где мы жили, все друг друга знают. Мы гуляли в одной компании, — рассказывает Яна. — Однажды во время прогулки все ребята вдруг куда-то разбежались. Просто забыли обо мне. Я даже растерялась. Оглядываюсь и вижу Володьку. «Я тебя одну не оставлю», — сказал он и проводил меня домой. Я подумала: «Ну надо же! Этот человек не предаст и не бросит, как другие». Случай нас сблизил. Мы стали больше общаться, а потом все как-то само собой закрутилось.

— Яна зацепила общением, — признается Вова. — Мы много разговариваем на самые разные темы. Год назад, когда только планировали жить вместе, меня многие отговаривали: «Ты не вывезешь, это тяжело». А мне с ней легко!

ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Володя будет держать Яну на руках столько, сколько потребуется.Фото: Андрей АБРАМОВ

Родители долго смирялись с тем, что молодые люди решили жить вместе.

— Повзрослей, нормальную девочку себе найдешь! — умоляла мама.

— А Яна чем ненормальная? — стоял на своем Вова.

Его запирали дома. Он сбегал. Когда не получалось выбраться из-под домашнего ареста, успокаивал Яну сообщениями: «Ты подожди. Три — четыре дня, и увидимся». Вова знал, что родители не будут злиться вечно. Они его любят, поэтому переживают.

— Он отстоял свое желание. Я увидела в нем стержень, несмотря на молодой возраст. Сейчас даже среди взрослых мужчин это редкость. Все боятся ответственности, — рассказывает Яна. — Я до Вовы пробовала встречаться с парнями. Раз приехал погулять, коляску поднял — и все, человек пропал. Ни слова не сказал.

— Переживала?

— Да, мне было больно. Мы много обсуждали это с мамой. Конечно, здоровый-то человек не всегда нужен, а тут. Но я не понимала другого: почему нельзя честно сказать в глаза: «Яна, я не могу. Останемся друзьями». Но ничего, пережила.

Папа Яны скончался от болезни, когда ей было 13. Мама — человек с сильным характером. И такой же он воспитала Яну. Научила ее быть самостоятельной, насколько это возможно. Родители с рождения прививали девочке мысль: ты абсолютно нормальная, как и все. И это стало аргументом Яны для взрослой отдельной жизни. Мама беспокоилась за дочь, но отпустила.

— Каждый день созваниваемся. Ездим в гости. Мама любит добавить годик разницы в возрасте между мной и Володей: «Яна, ну он же на целых 10 лет тебя младше!» Я говорю: «Нет, мама, всего на девять!», — смеется моя собеседница.

ВСЕ ДЕЛА — ПОПОЛАМ

Новогодняя фотосессия Яны и Володи. Фото из личного архива героев материала

Бытовые обязанности ребята делят поровну.

— Моя готовка, Вовкина посуда, — поясняет Яна. — Уборку вместе делаем. Прежде чем съехаться, мы долго это обсуждали. Первая совместно снятая квартира у нас была пробная в этом плане. Решили: не получится, так будем просто встречаться, как раньше. Но нам понравилось вместе.

— Яна, а как вы готовите? Вам же не достать...

— Легко! Стол к плите придвинули, и погнали, — весело отвечает Яна.

Большинство знакомых пары не верило в успех союза. Но главное — они верили друг в друга. Недавно Яна и Вова отметили годовщину своих отношений.

Молодые люди большую часть времени проводят вместе. Выкладывают веселые сторис в соцсети, поют, дурачатся… Любят кино и программы о животных, но больше всего — разговаривать друг с другом.

НА ЧТО ЖИВУТ

Вова и Яна понимают друг друга с полуслова.Фото: Андрей АБРАМОВ

Яна получает ежемесячную выплату от государства — около 15 тысяч рублей. Володя пока занят разными подработками, но весной будет устраиваться на серьезную работу — на стройку.

Яна решила вернуться в косметическую компанию, с которой она уже пробовала сотрудничать в Старокамышинске. Но люди в родном поселке не понимают, что хорошая косметика стоит дорого. Они были готовы заплатить максимум 200 — 300 рублей. Сейчас, переехав в Копейск, Яна хочет снова заняться сетевым бизнесом. Обычно он хорошо идет у таких общительных людей. Да и городские люди мыслят по-другому, они привыкли покупать. Поэтому девушка надеется, что у нее все получится.

У нее есть маленькая мечта — поехать с Вовой к морю. С мамой Яна много где побывала, в том числе и заграницей. А вот Владимир дальше Тюмени не выбирался. Его отец — дальнобойщик, и однажды взял его прокатиться.

— Хотел бы тоже стать дальнобойщиком. Но это желание, а умом понимаю, что не надо. Как я Яну надолго оставлять?! — говорит Вова.

— Он шутит: «Вместе будем ездить», — смеется Яна.

«БОЯЛИСЬ, ЧТО НАМ НЕ СДАДУТ КВАРТИРУ»

Яна и Вова в редакции "Комсомольской Правды"Фото: Андрей АБРАМОВ

Свою первую квартиру Яна и Вова решили снять в своем поселке. Признаются: было страшно.

— Я думала: вдруг хозяйка меня напугается, подумает, что не смогу ухаживать за жильем, разведу бардак... — вспоминает девушка.

Но когда они приехали познакомиться, оказалось, что та знает семью Яны. Все прошло в лучшем виде.

Однако, в поселке каждый твой шаг у всех на виду. Загулялись допоздна — кто-то тут же доложил родителям.

— Ну так лето же: тепло, светло! В общем, надоело оправдываться, и мы решили переехать в Копейск.

Хозяйка второй квартиры отнеслась к Яне с пониманием, и у них прекрасные отношения.

ВЫГОНЯЮТ ИЗ МАРШРУТОК

Яна доверяет Вове, как самой себе.Фото: Андрей АБРАМОВ

Яна и Вова говорят, что никогда не ссорятся. Уже научились понимать друг друга с полуслова. Бывает, Яна ворчит, как многие женщины. А Вова пропускает мимо ушей. Но в их жизни — другие трудности.

— Например, маршрутки просто не останавливаются возле нас, — говорит Яна. — Им же нужно быстрее. А мы пока залезем, пока коляску затащим… Один раз так простояли, замерзли, пошли пешком. Я еду в коляске, высказываю, все что я об этом думаю. А Вова мне таким спокойным тоном: «Ты чего ругаешься, Яна?» Так и живем.

Недавно ребят пытались даже выгнать из маршрутного такси. За ними вошла женщина, с трудом протиснулась:

— Нашли, куда залезть со своей коляской! Ждали бы автобуса!

— Я думаю: извините, на улице не +20, когда стоишь на остановке и кайфуешь, — рассказывает Яна. — Но мы промолчали. А мужчина, который уступил нам место, сказал: «Женщина, давайте будем добрее друг к другу. Тем более Новый год, праздничное настроение!». Так что люди всякие попадаются.

Володя во всем помогает Яне.Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧУЖОЕ МНЕНИЕ — МИМО!

Яне плевать на общественное мнение. Отправляясь на прогулку, она берет с собой большую музыкальную колонку.

— Там, где мы живем, всем на меня в хорошем смысле пофигу, — рассказывает девушка. — А вот если направляемся в центр, начинаются реакции. Люди свои головы сворачивают: «Едет в детской коляске, да еще и с музыкой!? Она совсем ку-ку?!» Володьку эту раньше смущало, а сейчас и он не обращает внимания.

Володя носит любимую девушку на руках.Фото: Андрей АБРАМОВ

САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ

Мы просидели за чаем дольше часа. Вова терпеливо наблюдал, как болтают женщины. Потом Яна заметила красивый вид из нашего окна. Вова поднес девушку к нему и держал на руках, пока она не сделает удачное фото.

— Через стекло плохо видно. Володька, открой окно, посади меня на подоконник, — задорно попросила Яна.

Я испугалась за нее: все-таки шестой этаж! Но Яна, кажется, доверяет Вове, как самой себе. Потом он помог своей девушке одеться и по-привычному подхватил на руки.

— Я счастливая женщина! — говорит Яна. — Многие мечтают, чтобы их на руках носили. А меня носят каждый день.

"Я счастливая женщина!" - говорит Яна. Фото из личного архива героев материала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я не могла до него даже дотронуться»: девушка из Челябинска вышла замуж за незнакомца из Трансильвании

И рассказала, в каких странах лучше не искать женихов (далее)

«Раньше я вообще дурная была!»: как жизнь на острове и любовь исправили девушку из Челябинска

Вышла замуж за филиппинца, родила ребенка в бедной стране и… счастлива (далее)

Из Челябинска в джунгли Бразилии: откровения безбашенной эмигрантки

Многодетная русско-бразильская семья живет в дремучем тропическом лесу (далее)