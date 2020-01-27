Челябинские трамваи выкупил областной миндортранс

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:07:57+03:00

По постановлению губернатора весь общественный транспорт Челябинска переходит под управление области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области выкупили трамваи, депо и пути у банкротного МУП «ЧелябГЭТ». Всего за имущество региональное правительство заплатит 758 миллиона рублей.

Транспортное муниципальное предприятие «ЧелябГЭТ» занималось перевозками до своего банкротства в мае 2017 года. После этого было создано одноименное общество с ограниченной ответственностью, с помощью которого удалось продолжить поток трамваев по городу. Поэтому изначально, учитывая огромный список продажи, цену на аукционе выставили в размере долгов «ЧелябГЭТа» — чуть меньше двух миллиарда рублей, однако на торгах снизили стоимость.

Вероятно подобная покупка связана с постановлением губернатора Челябинской области Алексея Текслера о создании единой транспортной системы Челябинска с Копейском и Сосновским районом.

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ИСТОЧНИК KP.RU