Челябинские трамваи выкупил областной миндортранс
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области выкупили трамваи, депо и пути у банкротного МУП «ЧелябГЭТ». Всего за имущество региональное правительство заплатит 758 миллиона рублей.
Транспортное муниципальное предприятие «ЧелябГЭТ» занималось перевозками до своего банкротства в мае 2017 года. После этого было создано одноименное общество с ограниченной ответственностью, с помощью которого удалось продолжить поток трамваев по городу. Поэтому изначально, учитывая огромный список продажи, цену на аукционе выставили в размере долгов «ЧелябГЭТа» — чуть меньше двух миллиарда рублей, однако на торгах снизили стоимость.
Вероятно подобная покупка связана с постановлением губернатора Челябинской области Алексея Текслера о создании единой транспортной системы Челябинска с Копейском и Сосновским районом.
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ИСТОЧНИК KP.RU