Южноуральцы поделятся впечатлениями о новой транспортной системе
Миндортранс Челябинской области обратился к южноуральцам, чтобы узнать их пожелания о новой транспортной системе. Уже в этом году начнется разработка плана агломерации Большого Челябинска, в которую кроме областного центра войдут Копейск и Сосновский район.
Ведомство просит жителей городов, участвующих в будущей агломерации, поделиться своими пожеланиями к новой транспортной системе. Как сообщают в миндортрансе, все сообщения будут учтены при ее разработке.
Обращения можно оставить в специальной форме на сайте министерства или же отправив письмо с темой «Большой Челябинск» на почту BigChe@mindortrans74.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU