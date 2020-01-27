2020-01-27T18:36:40+03:00
Общество

Южноуральцы поделятся впечатлениями о новой транспортной системе

Все обращения обещают учесть при разработке
Андрей Москвичев
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Оставить обращения могут жители Челябинска, Копейска и Сосновского муниципального районаОставить обращения могут жители Челябинска, Копейска и Сосновского муниципального районаФото: Андрей АБРАМОВ
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Миндортранс Челябинской области обратился к южноуральцам, чтобы узнать их пожелания о новой транспортной системе. Уже в этом году начнется разработка плана агломерации Большого Челябинска, в которую кроме областного центра войдут Копейск и Сосновский район.

Ведомство просит жителей городов, участвующих в будущей агломерации, поделиться своими пожеланиями к новой транспортной системе. Как сообщают в миндортрансе, все сообщения будут учтены при ее разработке.

Обращения можно оставить в специальной форме на сайте министерства или же отправив письмо с темой «Большой Челябинск» на почту BigChe@mindortrans74.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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