Южноуральцы поделятся впечатлениями о новой транспортной системе

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:36:40+03:00

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Миндортранс Челябинской области обратился к южноуральцам, чтобы узнать их пожелания о новой транспортной системе. Уже в этом году начнется разработка плана агломерации Большого Челябинска, в которую кроме областного центра войдут Копейск и Сосновский район.

Ведомство просит жителей городов, участвующих в будущей агломерации, поделиться своими пожеланиями к новой транспортной системе. Как сообщают в миндортрансе, все сообщения будут учтены при ее разработке.

Обращения можно оставить в специальной форме на сайте министерства или же отправив письмо с темой «Большой Челябинск» на почту BigChe@mindortrans74.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU