«Оно теряет товарный вид». Челябинский краевед рассказал об истории концертного зала «Родина»

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:04:27+03:00

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Краевед и издатель Влад Фрекель, который планирует выпустить книгу о истории Челябинска в архитектуре, поделился мнением о зале органной и камерной музыки «Родина», реконструкция которого проходила с чуть ли не меньшими скандалами, чем покрашенный дом на Площади Революции.

До 2002 года в нем находился кинотеатр, который впоследствии закрыли из-за аварийного состояния. Потом здание находилось в собственности у частного собственника, пока все не изменил орган из Александро-Невской церкви. Зал перекупили городские власти, после чего начали подготавливать его под новое назначение.

— Общий вид здания при реконструкции изменился, появился дополнительный объем (этаж) из-за особенностей размещенного там органа. Хорошо это или плохо? Думаю, что новая жизнь здания, которое приходило в негодность и разрушалось — это лучший выход, — цитирует слова Влада Фрекеля издание LentaChel.

В то же время, краевед отметил, что на внешнем виде здания негативно сказывается соседство с улицей Кирова, а также отсутствие какого-либо ремонта после реконструкции.

— Оно теряет товарный вид, что обидно. Слева от здания находятся быть какие-то странные сооружения: то ли пивная, то ли склад. Сзади — современная постройка из красного кирпича, которая тоже не красит органный зал. Окружающая среда не работает на центральный образ, — добавил Феркель

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