2020-01-28T10:58:37+03:00
Общество

СК начал проверку после смерти школьницы от неизвестного вируса в Челябинске

Девочку увезли в больницу прямо с урока
Валентина ВАГАНОВА
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Ребенка доставили в больницу с высокой температурой.Ребенка доставили в больницу с высокой температурой.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 13-летней школьницы из Челябинска. Ребенка доставили в больницу в пятницу, 24 января. Через несколько часов она скончалась в реанимации.

— Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено. Проводится доследственная проверка. По предварительной информации, девочка поступила в больницу с высокой температурой, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас проводится судебно-медицинское исследование, которое поможет установить причины смерти школьницы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, семикласснице стало плохо на уроке. Девочке вызвали скорую, которая увезла ее в больницу Металлургического района. В соцсетях была информация, что ученица заболела гриппом, но официального подтверждения этому нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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