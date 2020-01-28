СК начал проверку после смерти школьницы от неизвестного вируса в Челябинске
Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 13-летней школьницы из Челябинска. Ребенка доставили в больницу в пятницу, 24 января. Через несколько часов она скончалась в реанимации.
— Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено. Проводится доследственная проверка. По предварительной информации, девочка поступила в больницу с высокой температурой, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.
Сейчас проводится судебно-медицинское исследование, которое поможет установить причины смерти школьницы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, семикласснице стало плохо на уроке. Девочке вызвали скорую, которая увезла ее в больницу Металлургического района. В соцсетях была информация, что ученица заболела гриппом, но официального подтверждения этому нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU