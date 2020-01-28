Вместо «Уральской молнии»: в Челябинске появится Центр имени Скобликовой

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:35:38+03:00

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Постановление подписано в правительстве Челябинской области. В нем, за подписью и.о. председателя Виктора Мамина говорится: «Переименовать областное бюджетное учреждение «Ледовый Дворец «Уральская молния» в Областное бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по конькобежному спорту имени Лидии Павловны Скобликовой».

В региональной федерации конькобежного спорта сообщили, что такое переименования связано с тем, что к ледовой арене в скором времени присоединится новое здание — центр шорт-трека. Его строительство завершается как раз около уже бывшей «Уральской молнии». А сам комплекс в дальнейшем также может поменять название на Центр подготовки по конькобежному спорту и шорт-треку.

В руководстве ледового дворца перестановок не планируется. Им, как и сейчас будет руководить Денис Лапотышкин. Он рассказал, что в работе арены ничего не измениться. Спортивные, физкультурно-массовые мероприятия, массовые катания будут проводиться как и прежде.

Ледовый дворец «Уральская молния» был открыт в 2004 году и назван в честь нашей землячки, шестикратной Олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Лидии Павловны Скобликовой. Напомним, в 2016 году здесь проводился чемпионат Европы.

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ИСТОЧНИК KP.RU