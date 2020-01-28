Челябинские антимонопольщики обратили внимание на афиши рэпера Элджея
Тренд на отмену концертов возрождается: обеспокоенные родители обратились в челябинское УФАС с просьбой запретить выступление популярного исполнителя Элджея.
В ведомстве рассказали, что жалобы касаются возрастного ограничения, которое указано на афишах концерта рэпера. В поступившем заявлении указано, что музыка, которую исполняет Элджей, не соответствует установленной категории 16+.
Антимонопольщики, правда, отметили, что в их полномочия не входит отмена каких-либо массовых мероприятий, однако афиши будут проверены на соответствие закона о рекламе.
СПРАВКА КП
Алексей Узенюк, он же Элджей (Allj) - популярный рэп-исполнитель с одиозным внешним видом. Помимо татуировок по всему телу, рэпер носит белые линзы, которые делают его похожим на слепого. Стал известен в 2017 году после хитового трека «Розовое вино», записанного вместе с другим исполнителем Федуком.
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ИСТОЧНИК KP.RU