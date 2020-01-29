«Трогать руками нельзя»: жителям Челябинска рассказали, как носить маску в период эпидемии

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:05:47+03:00

Простые советы, чтобы уберечь себя от вирусов

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Боитесь заразиться и надеваете маску? Проверьте, правильно ли вы ее носите. На пороге эпидемии гриппа и ОРВИ городская больница №9 опубликовала простые правила в своем Instagram.

— Основной путь передачи гриппа и ОРВИ от больного человека к здоровому — воздушно-капельный. Поэтому маска создает барьер между слизистой человека и источником инфекции, — отмечают в больнице.

Итак, маска должна плотно сидеть на лице, полностью закрывая нос, рот и подбородок. Нельзя трогать ее руками. При контакте инфекция попадает на руки и может попасть в организм через слизистую глаз или рта.

Медицинские маски одноразовые и менять их нужно каждые два часа. Использованные изделия сразу же выбрасывать.

Снимать маску можно только за ушные петли, не дотрагиваясь до ее ткани. При контакте рук с зараженным материалом необходимо их помыть или использовать дезинфицирующий спрей.

Использовать повязку на лицо необходимо только в помещениях, в транспорте или при прямом контакте с больным человеком. На улице риск заболевания минимален и маска не нужна.

Надевать медицинскую маску можно любой стороной, а гибкое ребро должно прилегать к носу. Микробы одинаково будут скапливаться как на синей, так и на белой поверхности. Стандартная маска трехслойная и основную функцию выполняет внутренний слой.

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ИСТОЧНИК KP.RU