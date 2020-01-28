2020-01-28T17:03:03+03:00
Общество

Челябинская область близка к эпидемии гриппа

Врачи отмечают огромный рост заболевших
Андрей Москвичев
Поделиться:
Ситуацию в регионе оценивают как предэпидемическую с середины январяСитуацию в регионе оценивают как предэпидемическую с середины январяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Почти эпидемия: за последнюю неделю более 25 тысяч жителей Южного Урала обратились в больницу с симптомами гриппом и простудой. Как рассказывают в региональном Роспотребнадзоре заболевших становится больше с каждой неделей.

Больше всего заболевших — в областном центре. Чуть меньше половины от всех людей, обратившихся к врачу, проживают в Челябинске. До объявления эпидемии остается два процента.

— Максимальный прирост заболеваемости отмечен среди школьников 7-14 лет — на 50%. Уровень заболеваемости соответствует уровню эпидпорога, — сообщили в ведомстве.

Ситуацию в Челябинской области уже признали предэпидемической. 24 января в регионе был введен карантин в медицинских и соцучреждениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тест: 10 способов отличить грипп от простуды (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Челябинска смогут услышать блюз Евгения Онегина
Челябинская область близка к эпидемии гриппа
Челябинские антимонопольщики обратили внимание на афиши рэпера Элджея
Житель Челябинской области умер в больнице после того, как скорая час буксовала на нечищенной дороге
Власти Челябинска подтвердили благоустройство сквера на Северо-Западе
Общественники предложили взять под охрану пещерный комплекс на Южном Урале, чтобы сохранить его от вандалов
Вместо «Уральской молнии»: в Челябинске появится Центр имени Скобликовой
9 из 10 челябинцев назвали новые защитные экраны уродством
«Символ города»: элеватор в Челябинске превратят в деловой центр
У Челябинского государственного университета появится международный кампус
В Челябинской области с февраля подорожает проезд в электричках
Уголок школьника с топорами удивил посетителей магазина в Челябинске
В Челябинске купят спецтехнику за 4 млн для спасения людей
Жителю Челябинской области насчитали 17 миллионов за подключение дома к газу
В мэрии рассказали, кто вырубил тополя на Северо-Западе Челябинска
«Требуют снять замки и лезут к счетчику»: по подъездам Челябинска ходят мошенники-электромонтеры
СК начал проверку после смерти школьницы от неизвестного вируса в Челябинске
Прокуратура проверила школу в Челябинской области, где разразился скандал из-за поборов на утренники
В центре Челябинска из горящей квартиры спасли трехмесячного младенца
Начальника пожарной части в Челябинской области осудили за взятки от подчиненных, попавшихся на пьянстве
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
В Челябинске будут судить 19-летнего парня, который сбил четырех человек на остановке