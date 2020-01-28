Челябинская область близка к эпидемии гриппа
Почти эпидемия: за последнюю неделю более 25 тысяч жителей Южного Урала обратились в больницу с симптомами гриппом и простудой. Как рассказывают в региональном Роспотребнадзоре заболевших становится больше с каждой неделей.
Больше всего заболевших — в областном центре. Чуть меньше половины от всех людей, обратившихся к врачу, проживают в Челябинске. До объявления эпидемии остается два процента.
— Максимальный прирост заболеваемости отмечен среди школьников 7-14 лет — на 50%. Уровень заболеваемости соответствует уровню эпидпорога, — сообщили в ведомстве.
Ситуацию в Челябинской области уже признали предэпидемической. 24 января в регионе был введен карантин в медицинских и соцучреждениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU