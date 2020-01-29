Площадку, где должен выступать Элджей в Челябинске, отдали другому исполнителю

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:13:18+03:00

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В скандальной истории с концертом популярного исполнителя Элджея появилась еще одна интересная деталь. На сцене ДС «Юность», куда продаются билеты на kassy.ru и kassir.ru, 15 марта выступит поп-певица Zivert.

Ее концерт внесли в расписание на сайте дворца спорта. Билеты тоже есть в продаже, но пока на популярных сервисах по продаже билетов говорится, что она выступит в «Галактике Развлечений».

— На данный момент информации об отмене концерта Элджея не было. Билеты продаются, — рассказали в справочной городских зрелищных касс журналисту КП-Челябинск, позвонившему под видом обеспокоенного фаната.

Цветным отмечены непроданные места. Серин: chel.kassy.ru

Как сообщала КП-Челябинск, рекламу концерта Элджея намерена проверить антимонопольная служба. Заявление поступило от одного из депутатов, к которому обратились возмущенные родители. По их мнению, установленная возрастная категория 16+ недопустима.

— Кроме того, родители просят оказать содействие в отмене предстоящего концерта. Однако в полномочия антимонопольных органов не входит принятие решений о запрете концертов или правовая оценка проводимых развлекательных мероприятий.

СПРАВКА КП

Алексей Узенюк, он же Элджей (Allj) - популярный рэп-исполнитель с одиозным внешним видом. Помимо татуировок по всему телу, рэпер носит белые линзы, которые делают его похожим на слепого. Стал известен в 2017 году после хитового трека «Розовое вино», записанного вместе с другим исполнителем Федуком.

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ИСТОЧНИК KP.RU