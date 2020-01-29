2020-01-29T09:54:30+03:00
Общество

Мэр Магнитогорска поручил разобраться в причинах смерти пациента, застрявшего в скорой на нечищеной дороге

Также проверку проводит областной минздрав
Валентина ВАГАНОВА
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Трагедия произошла в СНТ «Калибровщик-2» под Магнитогорском.Трагедия произошла в СНТ «Калибровщик-2» под Магнитогорском.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Глава Магнитогорска Сергей Бердников взял под личный контроль ситуацию с умершим пациентом в больнице. Скорая не смогла вовремя доставить магнитогорца в больницу из-за нечищеных дорог в садовом товариществе.

— Сергей Бердников поручил соответствующим службам разобраться в причинах трагической ситуации, — сообщает издание «Урал-пресс-информ».

41-летний Денис Селютин прописан в Верхнеуральском районе, но семья уже много лет живет в саду под Магнитогорском. 18 января у Дениса заболел живот, близкие вызвали скорую помощь. Медики приехали быстро, осмотрели пациента и решили везти в больницу. Но на обратном пути скорая застряла на нечищеной дороге.

По словам сына погибшего, машина буксовала час. В больнице Денису сделали ЭКГ, как говорят близкие, у него случился инфаркт от болевого шока. В заключении о смерти, которое есть в распоряжении редакции, указано: «другой вид закрытия просвета кишечника».

По данным минздрава, с момента выезда бригады до госпитализации прошло 44 минуты. Сейчас ведомство проводит внутреннюю проверку, выясняются все причины произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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