2020-01-29T10:54:59+03:00
Общество

Пикетом сотрудников скорой помощи в Челябинской области заинтересовалась прокуратура

О проблеме стало известно из СМИ
Ирина Фадюшина
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Надбавки сотрудникам скорой сократили в пять разНадбавки сотрудникам скорой сократили в пять разФото: Мария ЛЕНЦ
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Саткинскую станцию скорой помощи, сотрудники которой готовятся выйти на пикет, ждет прокурорская проверка. Соответствующее поручение дал глава надзорного ведомства Виталий Лопин после публикаций в СМИ.

— Будет проверено соблюдение работодателем государственных гарантий по оплате труда, режима труда и отдыха, исполнения законодательства о здравоохранении. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщала ранее КП-Челябинск, у медработников и водителей сократились доплаты за ночные смены со 100% до 20%, за стаж с 80% до 15%, за вредность с 24% до 4%. Также убрали сельские доплаты, а количество бригад на район стало меньше. Итого фельдшеры получают 17-20 тысяч рублей, водители — 13 тысяч. По словам работников, уже начались увольнения недовольных.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Прокуратурой Уйского района проведена похожая проверка по жалобам сотрудников скорой села Уйское. Оказалось, что медперсоналу неправильно начисляли надбавку за вредные и опасные условия труда — 10% вместо положенных 15%. Кроме того, выявлены нарушения по доплатам за работу по ночам, а также выплат за исполнение обязанностей старшего фельдшера скорой медицинской помощи.

Главному врачу станции скорой помощи внесено представление с требованием устранить нарушения. В итоге 20 медработникам сделали перерасчет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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