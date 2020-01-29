2020-01-29T07:37:33+03:00
Общество

Сократились доплаты, недовольных увольняют: работники скорой в Челябинской области выйдут на улицу

Как урезали зарплаты медиков
Ирина Фадюшина
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Доплаты за ночные смены в саткинской скорой сократились в пять разДоплаты за ночные смены в саткинской скорой сократились в пять разФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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Мэрия Сатки согласовала пикет для сотрудников скорой помощи, недовольных снижением зарплат. Он состоится 5 февраля.

По словам медработников и водителей, у них сократились доплаты за ночные смены со 100% до 20%, за стаж с 80% до 15%, за вредность с 24% до 4%. Также убрали сельские доплаты, а количество бригад на район стало меньше. Итого фельдшеры получают 17-20 тысяч рублей, водители — 13 тысяч. По словам работников, уже начались увольнения недовольных.

Напомним, в прошлом году в Челябинской области медики не единожды жаловались на снижение своих доходов. В ответ сотрудникам «скорой помощи» из Челябинска даже посоветовали уйти работать в «Магнит». Но существующую проблему признали на самом высоком уровне.

— С 2020 года мы начнем поэтапно внедрять новую систему оплаты труда в здравоохранении. Она будет основана на прозрачных, справедливых и понятных правилах. Будет установлены фиксированная доля оклада и единый для всей страны перечень компенсационных выплат и стимулирующих надбавок, — пообещал 15 января в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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