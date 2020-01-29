2020-01-29T11:35:15+03:00
Общество

Проверять ржавую воду в Челябинске будет спецгруппа

Рассказываем, куда звонить и писать
Ирина Фадюшина
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Такие грязевые ванны опасны для здоровьяТакие грязевые ванны опасны для здоровьяФото: "КП" Архив
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Пожаловаться на ржавую воду из-под крана в Челябинске можно по телефону круглосуточной горячей линии МУП «ПОВВ» 214-00-14 или оставить заявку на странице мэрии во «ВКонтакте». В дальнейшем на эти адреса будут выезжать специалисты.

— Для качественно проведенного анализа по заявке, необходимо точно обозначить с какой водой возникают проблемы, постоянно или временно, а также быть готовым пустить специалистов для оценки воды в квартире. Поквартирные обходы будут производиться в присутствии сотрудников управляющей компании, - напомнили в мэрии.

В администрации заверяют: исходная вода, подаваемая в жилищный фонд, соответствует всем параметрам. Для более детального разбора принято решение брать пробы воды на вводе в дом, выходе из бойлера, а также в квартирах.

Вода цвета густой ржавчины из кранов в Челябинске течет с ноября прошлого года. «Грязевые ванны» принимают по всему городу. Страшно не только пищу готовить или купаться — тарелки мыть, отмечают жители.

КП-Челябинск собрала возможные версии этого ржавого ЧП, а также обратилась за советом к эксперту. Подробности — по ссылке.

Ржавая вода в Челябинске.Видео: Александр СМОЛЬНИКОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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