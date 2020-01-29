2020-01-29T13:24:05+03:00
Общество

Южноурльский депутат-справедливоросс вошел в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

По его словам, россияне должны поддержать изменения в главном документе страны
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Депутат Государственной думы и член партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг рассказал о подготовке к поправкам в Конституцию. По информации телеграм-канала «Челябушка», южноуральский депутат отметил, что не ожидал приглашения в состав комиссии и считает ее срезом всероссийского общества, фокус-группой.

— По словам Гартунга, термина «общероссийское голосование» в избирательном законодательстве нет, и вокруг развернулась большая дискуссия. Несистемная оппозиция пытается представить это некой фикцией, однако ничего подобного нет, — уточняют авторы «Челябушки». — Рабочая группа решила, что процедура должна проводиться на основании законного акта, обеспечивающего прозрачность и легитимность голосования. Примерно так же, как выбирают президента, депутатов, губернаторов, и, возможно, с некоторыми нюансами, потому что прецедентов еще не было.

При этом Валерий Гартунг уверен, что в ходе общенародного голосования россияне поддержат изменения.

Напомним, 23 января Госдума в первом чтении одобрила правки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным. Второе и возможно третье чтение состоятся до 11 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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