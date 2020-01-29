Южноурльский депутат-справедливоросс вошел в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
Депутат Государственной думы и член партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг рассказал о подготовке к поправкам в Конституцию. По информации телеграм-канала «Челябушка», южноуральский депутат отметил, что не ожидал приглашения в состав комиссии и считает ее срезом всероссийского общества, фокус-группой.
— По словам Гартунга, термина «общероссийское голосование» в избирательном законодательстве нет, и вокруг развернулась большая дискуссия. Несистемная оппозиция пытается представить это некой фикцией, однако ничего подобного нет, — уточняют авторы «Челябушки». — Рабочая группа решила, что процедура должна проводиться на основании законного акта, обеспечивающего прозрачность и легитимность голосования. Примерно так же, как выбирают президента, депутатов, губернаторов, и, возможно, с некоторыми нюансами, потому что прецедентов еще не было.
При этом Валерий Гартунг уверен, что в ходе общенародного голосования россияне поддержат изменения.
Напомним, 23 января Госдума в первом чтении одобрила правки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным. Второе и возможно третье чтение состоятся до 11 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU