Жителей Челябинска и городов области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:38:16+03:00

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До вечера среды, 29 января, в Челябинске, Карабаше и Коркино объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, а это значит, что жители снова будут чувствовать все выбросы. В Аше, Златоусте и Сатке будет нечем дышать до утра следующего дня.

— По информации Челябинского гидрометеоцентра, в этот период ожидаются погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим, крупные промышленные предприятия переходят к реализации основных мероприятий, направленных на снижение выбросов. При первой степени НМУ оно должно составить 15-20%, — сообщили в минэкологии Челябинской области.

По прогнозам синоптиков, ожидается южный, юго-восточный ветер 5-10 м/с. Сегодня ночью в Челябинске -11..-13. Завтра днем потеплеет до -3..-5

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Куда жаловаться на смог в Челябинске?

1. «Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска»: 112, 263-34-44.

2. Экологическая приемная Минэкологии +7 906 890-96-70, звонки принимаются с 08:30 до 20:00. В остальные часы можно писать сообщения в Viber или WhatsApp.

3. Дежурный эколог управления Росприроднадзора по Челябинской области: 8-908-094-00-64.

4. Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

5. Отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: 260-67-70.

6. Телефон доверия ГУ МЧС по Челябинской области: 239-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU