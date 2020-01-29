Мэр Челябинска объяснила, почему в кранах вода меняет цвет
Мэр Челябинска Наталья Котова подключилась к решению о ржавой воде в жилых домах. У специалистов-химиков есть несколько версий.
Проблема цвета воды в водопроводах становится по-настоящему острой. Наталья Котова рассказывает о множественных жалобах на качество воды.
— Точечные поквартирные опросы показывают, что в одном доме могут быть квартиры, где идет желтая или зеленая вода, тогда как у соседей она абсолютно прозрачная. Или в одной и той же квартире может меняться цвет в течение дня — рассказала градоначальница.
В ходе визита Натальи Котовой на очистные сооружения, специалисты МУП ПОВВ рассказали о нескольких версиях происходящего. Точно можно сказать, что цвет меняется при нагреве. По указу мэра, состав воды будут проверять на всех этапах до поступления в краны, а также городские управляющие компании будут прочищать бойлеры для нагрева.
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ИСТОЧНИК KP.RU