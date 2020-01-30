На полсотни улиц Челябинска установят светодиодные фонари

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:59:07+03:00

Их меняют в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС

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В Челябинске начали менять светильники наружного освещения. Старые желтые лампы выкручивают и взамен ставят светодиодные. Они излучают белый нейтральный свет и расходуют меньше энергии. Прежде всего лампы поменяли на улице Труда и проспекте Ленина.

В редакцию КП-Челябинск поступили несколько жалоб читателей.

— По Труда на одном столбе висят по две лампы — света хватает. А вот на проспекте Ленина светит тускло. Может быть, еще добавить светильников? — сетуют челябинцы.

В Управлении дорожного хозяйства Челябинска на запрос издания ответили, что уровень освещенности оценивается по ГОСТу и на проспекте Ленина норматив соблюден. Однако в ведомстве отметили, что к ним также поступали жалобы от горожан.

— В планах еще 46 объектов , где произведут полную замену старых светильников на новые светодиоды белого свечения. Делается это в рамках мероприятий по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, — рассказали КП-Челябинск в Управлении дорожного хозяйства.

ГДЕ БУДЕТ СВЕТИТЬ ПО НОВОМУ

Улицы Цвиллинга, Красная, Васенко, Карла Маркса, Володарского, Пушкина, Каслинская, Орджоникидзе, Елькина и др. Уже заменили на проспекте Ленина, Энгельса, Труда.

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ИСТОЧНИК KP.RU