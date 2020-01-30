30 Янв. 2020 2020-01-30T15:08:35+03:00

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Во дворе дома №160 по проспекту Победу образовалась огромная лужа. Скорее всего, из-за коммунальной аварии. Челябинец Владимир Игнатов снял видео, как в этом «озере» застрял трактор. Инцидент произошел в среду, 29 января.

— На Теплотехе коммунальная авария, все дворы перепахали. В соседнем дворе, дома 164 и 166, роют усиленно по всей длине трубопровода. Трассе, которую раскапывают, 35 лет. И все это время жители домов платили по квитанциям, в том числе и за обслуживание магистрали. Эта плата включена в тариф ПОВВ. И вот он результат обслуживания, — говорит Владимир.

Челябинец предполагает, трактор приехал откачать воду, но сам утоп в ней.

— Судя по водокачке, установленной на нем, он должен что-то откуда-то откачать. Но что там можно откачать, а главное куда? Это и так последняя точка, куда можно качать. Прямо под трактором находится ливневый колодец. И заметьте, вода в него не уходит. То есть, к аварии на трубе прибавляется еще и забитая ливневка.

КП-Челябинск еще вчера обратилась в администрацию Калининского района с просьбой рассказать, что стало причиной подтопления.

— Заявку оставили, чтобы аварийная бригада выехала на место и проверила, — ответили в ведомстве.

На момент публикации причину разлива воды так и не назвали.

В Челябинске трактор застрял в луже.Видео: Владимир Игнатов

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ИСТОЧНИК KP.RU