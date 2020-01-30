2020-01-30T15:08:35+03:00
Общество

В Челябинске трактор застрял в луже

Жители сняли этот момент на видео
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Инцидент произошел в Калининском районе. Фото: кадр с видеоИнцидент произошел в Калининском районе. Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Во дворе дома №160 по проспекту Победу образовалась огромная лужа. Скорее всего, из-за коммунальной аварии. Челябинец Владимир Игнатов снял видео, как в этом «озере» застрял трактор. Инцидент произошел в среду, 29 января.

— На Теплотехе коммунальная авария, все дворы перепахали. В соседнем дворе, дома 164 и 166, роют усиленно по всей длине трубопровода. Трассе, которую раскапывают, 35 лет. И все это время жители домов платили по квитанциям, в том числе и за обслуживание магистрали. Эта плата включена в тариф ПОВВ. И вот он результат обслуживания, — говорит Владимир.

Челябинец предполагает, трактор приехал откачать воду, но сам утоп в ней.

— Судя по водокачке, установленной на нем, он должен что-то откуда-то откачать. Но что там можно откачать, а главное куда? Это и так последняя точка, куда можно качать. Прямо под трактором находится ливневый колодец. И заметьте, вода в него не уходит. То есть, к аварии на трубе прибавляется еще и забитая ливневка.

КП-Челябинск еще вчера обратилась в администрацию Калининского района с просьбой рассказать, что стало причиной подтопления.

— Заявку оставили, чтобы аварийная бригада выехала на место и проверила, — ответили в ведомстве.

На момент публикации причину разлива воды так и не назвали.

В Челябинске трактор застрял в луже.Видео: Владимир Игнатов

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алексей Текслер вручил медаль первому южноуральскому ветерану
Во время кесарева сечения врачи порезали лицо новорожденной в Челябинской области
Школы Челябинска продолжают закрывать на карантин
Бабочки и птички: как будет выглядеть свалка Челябинска через полтора года
В Челябинске трактор застрял в луже
Каждый пятый розничный кредит в России выдан ВТБ
В Челябинске накажут подрядчика, сорвавшего сроки благоустройства сквера перед ЮУрГУ
В Челябинске достроят проблемный дом в Чурилово
Китайские спортсмены могут не приехать в Челябинск на этап Кубка мира по фристайлу
Генплан Челябинска против чиновников: новый мусорный полигон есть, но его не построят
Клиенты Tele2 в новогодние праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее
Сварщик из Челябинской области заставил старенькую стиралку шинковать капусту
Региональный маткапитал в Челябинской области вырос до 100 тысяч рублей официально
Бывший общественник получил пост замминистра в Челябинской области
Синдикат кредиторов открыл финансирование строительству завода по переработке природного газа в Находке
На полсотни улиц Челябинска установят светодиодные фонари
В Челябинской области судят студента-наркоторговца
Штрафовать за продажу снюсов детям в Челябинске могут уже с февраля
Пассажиров, прибывших в аэропорт «Игорь Курчатов», проверяют на коронавирус
«Закусили и убили»: два рецидивиста расправились с другом во время посиделок