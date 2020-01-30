Во время кесарева сечения врачи порезали лицо новорожденной в Челябинской области

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:00:06+03:00

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Неприятная история произошла в роддоме Кыштыма в минувшее воскресенье, 26 января. Во время кесарева сечения врачи невольно порезали щечку новорожденной девочки.

На роженицу не подействовала эпидуральная анестезия, которая «отключает» чувствительность ниже пояса. Женщина дернулась на родильном столе, и скальпель прошелся по личику крохи. Так как девочка лежала головкой вперед, ее лицо пришлось на линию разреза.

К счастью, порез оказался неглубоким. Доктора провели медицинскую экспертизу, которая показала, что рана затянется, не оставив следа — шрама у девочки на лице не останется. Пластическая операция малышке тоже не нужна. Об этом рассказал главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков.

Медики принесли извинения маме. Претензий к медикам у мамы нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU