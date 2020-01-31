В Челябинске дорогу к креативному кластеру «Svoboda2» вновь перекроют
Накануне клиенты творческих студий креативного центра по ул. Свободы, 2 переполошились: дорога к зданию бывшего завода оргстекла оказалась перекрытой. Как насчет фотосессий и матер-классов по росписи ключниц и варки мыла?
Как объяснили в пресс-службе администрации Челябинска, временное, на пару часов, перекрытие связано с дорожными работами: монтажом балок пролета новой дорожной развязки ул. Братьев Кашириных — ул. Свободы.
В пятницу, 1 февраля, подъездную дорогу к креативному кластеру «Svoboda2» тоже перекроют с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00.
Пешеходам проход разрешен. Главное, соблюдать меры предосторожности.
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ИСТОЧНИК KP.RU