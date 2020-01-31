2020-01-31T13:52:48+03:00
Общество

246 новоселов 20-го микрорайона в ЖК «Ньютон» получают ключи от квартир

С 27 января началась передача ключей от квартир 20.07 дома, с 30 января — от 20.05
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жилой комплекс «Ньютон» — это масштабный проект СК «Легион» на северо-западе Челябинска. Особое внимание в жилом комплексе уделяется социальной инфраструктуре: уже работают три новых детских сада, идет строительство четвертого, есть современная школа, филиал Дворца пионеров идобрососедский центр «Ньютон Club».

Жилой комплекс охватывает территорию двух микрорайонов: 30-ый состоит из 10 полностью заселенных домов и 20-ый микрорайон, где уже в сроксдано 4 дома из 25.В январееще два дома открыли свои двери для новоселов, которые получают ключи от своих новеньких квартир.

Контакты:

ул. Аношкина, 12;

ул. Татищева, 264;

тел.: (351) 77-88-700;

www.legion74.ru

ньютон74.рф

dom.legion74.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг увеличил число заключенных договоров на 15%
«Я предложил кандидатуру»: Видгоф о новом гендиректоре челябинского «Трактора»
В Челябинске прокуратура нашла нарушения в строительстве конгресс-холла «Крылья»
«По столичным меркам — немного»: названа сумма убытков за отмененный концерт Элжея в Челябинске
246 новоселов 20-го микрорайона в ЖК «Ньютон» получают ключи от квартир
УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
Челябинск прославился на всю страну за счет отмены концерта скандального рэпера
Новым генеральным директором «Трактора» стал профессиональный хоккеист
Из-за карантина в школах Челябинска отменяют пробники ОГЭ
Челябинка рассказала об обстановке в охваченном коронавирусом Китае
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки
Алексей Текслер рассказал, есть ли коронавирусная инфекция в Челябинской области