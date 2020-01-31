246 новоселов 20-го микрорайона в ЖК «Ньютон» получают ключи от квартир
Жилой комплекс «Ньютон» — это масштабный проект СК «Легион» на северо-западе Челябинска. Особое внимание в жилом комплексе уделяется социальной инфраструктуре: уже работают три новых детских сада, идет строительство четвертого, есть современная школа, филиал Дворца пионеров идобрососедский центр «Ньютон Club».
Жилой комплекс охватывает территорию двух микрорайонов: 30-ый состоит из 10 полностью заселенных домов и 20-ый микрорайон, где уже в сроксдано 4 дома из 25.В январееще два дома открыли свои двери для новоселов, которые получают ключи от своих новеньких квартир.
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ИСТОЧНИК KP.RU