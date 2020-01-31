246 новоселов 20-го микрорайона в ЖК «Ньютон» получают ключи от квартир

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:52:48+03:00

С 27 января началась передача ключей от квартир 20.07 дома, с 30 января — от 20.05

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Жилой комплекс «Ньютон» — это масштабный проект СК «Легион» на северо-западе Челябинска. Особое внимание в жилом комплексе уделяется социальной инфраструктуре: уже работают три новых детских сада, идет строительство четвертого, есть современная школа, филиал Дворца пионеров идобрососедский центр «Ньютон Club».

Жилой комплекс охватывает территорию двух микрорайонов: 30-ый состоит из 10 полностью заселенных домов и 20-ый микрорайон, где уже в сроксдано 4 дома из 25.В январееще два дома открыли свои двери для новоселов, которые получают ключи от своих новеньких квартир.

Контакты:

ул. Аношкина, 12;

ул. Татищева, 264;

тел.: (351) 77-88-700;

www.legion74.ru

ньютон74.рф

dom.legion74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU