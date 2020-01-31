2020-01-31T14:39:58+03:00
Спорт

«Я предложил кандидатуру»: Видгоф о новом гендиректоре челябинского «Трактора»

Что пообещал Иван Савин
Ирина Фадюшина
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Борис Видгоф остается в должности вице-президента. Фото: ХКУ «Трактор»Борис Видгоф остается в должности вице-президента. Фото: ХКУ «Трактор»
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Новый глава «Трактора» сможет улучшить работу по всем его направлениям, что должно повлиять на спортивные результаты главной команды. Об этом заявил Борис Видгоф, сменивший должность с гендиректора на вице-президента клуба.

— У нас одна цель — успех «Трактора», именно он является определяющим. Я предложил кандидатуру Ивана на должность генерального директора Алексею Леонидовичу Текслеру. Рад, что президент поддержал мое предложение. Иван — опытный хоккеист, бизнесмен, человек с большим авторитетом в хоккейном мире. Его хорошо знает и уважает челябинский болельщик, — цитируется пресс-служба ХК «Трактор» Бориса Видгофа.

Иван Савин пообещал приложить максимум усилий, чтобы работать эффективно и поблагодарил за доверие.

— Для меня большая честь возглавить «Трактор», — подчеркнул он.

Напомним, 31 января в Челябинске на заседании общественного совета ХК «Трактор», куда наряду с президентом клуба, губернатором Алексеем Текслером, входят еще 18 человек был принят ряд кардинальных решений. Так, вместо Бориса Видгофа новым генеральным директором ХК «Трактор» стал Иван Савин, который хорошо знаком челябинским болельщикам. Подробнее о нем читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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