В Челябинске бывшего мэра Евгения Тефтелева оставили за решеткой
В пятницу, 31 января, Центральный районный суд решал, держать ли дальше в СИЗО бывшего челябинского градоначальника Евгения Тефтелева. Заседание было закрытым для прессы. Прокурор и следователь настаивали на продлении срока содержания под стражей бывшего чиновника: работа над материалами уголовного дела в разгаре.
Заключения медиков по состоянию здоровья обвиняемого Тефтелева позволяют находиться ему в следственном изоляторе.
Защита Евгения Тефтелева настаивала на домашнем аресте.
Cуд оставил обвиняемого под стражей до 10 апреля.
Напомним, Евгений Тефтелев задержан 11 декабря 2019 года и 12 декабря водворен в СИЗО. Его обвиняют его в получении взятки в особо крупном размере за подряд по строительству школы в «Парковом». Вместе с Тефтелевым по делу проходит бывший начальник Управления капитального строительства Челябинска Евгений Пашков.
Свидетель по делу — предприниматель и депутат городской Думы Сергей Селещук. Он дал на Тефтелева показания. Скандал лишил Селещука поста председателя комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу в гордуме и членства в «Единой России».
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ИСТОЧНИК KP.RU