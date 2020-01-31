2020-01-31T14:46:46+03:00
Происшествия

В Челябинске бывшего мэра Евгения Тефтелева оставили за решеткой

Суд в закрытом режиме провел заседание по делу обвиняемого во взятках
Инна КУМЕЙКО
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До 10 апреля останется в СИЗО бывший градоначальник Челябинска Евгений Тефтелев.До 10 апреля останется в СИЗО бывший градоначальник Челябинска Евгений Тефтелев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В пятницу, 31 января, Центральный районный суд решал, держать ли дальше в СИЗО бывшего челябинского градоначальника Евгения Тефтелева. Заседание было закрытым для прессы. Прокурор и следователь настаивали на продлении срока содержания под стражей бывшего чиновника: работа над материалами уголовного дела в разгаре.

Заключения медиков по состоянию здоровья обвиняемого Тефтелева позволяют находиться ему в следственном изоляторе.

Защита Евгения Тефтелева настаивала на домашнем аресте.

Cуд оставил обвиняемого под стражей до 10 апреля.

Напомним, Евгений Тефтелев задержан 11 декабря 2019 года и 12 декабря водворен в СИЗО. Его обвиняют его в получении взятки в особо крупном размере за подряд по строительству школы в «Парковом». Вместе с Тефтелевым по делу проходит бывший начальник Управления капитального строительства Челябинска Евгений Пашков.

Свидетель по делу — предприниматель и депутат городской Думы Сергей Селещук. Он дал на Тефтелева показания. Скандал лишил Селещука поста председателя комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу в гордуме и членства в «Единой России».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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