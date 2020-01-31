В Челябинской области в аварии на М-5 погибли мужчина и женщина

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:03:18+03:00

Шансов выжить у водителя и пассажирки отечественной легковушки не было. Фото: группа "Управление-Гибдд-По Челябинской-Области" vk.com

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Около 10.00 в пятницу, 31 января, на трассе М-5 в Ашинском районе столкнулись два легковых автомобиля — КИА Соренто и ВАЗ-21074.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, по предварительной информации 55-летний водитель иномарки, обгоняя поток машин, выехал на полосу встречного движения. На встречной КИА лоб в лоб столкнулась с отечественным автомобилем.

Удар был такой силы, что 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 от полученных травм скончался на месте. Его пассажирка, 33-летняя женщина, скончалась по дороге в больницу. В искореженном от удара отечественном автомобиле пострадала и вторая пассажирка, семилетняя девочка. За ее жизнь борются врачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU