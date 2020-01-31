2020-01-31T15:03:18+03:00
Происшествия

В Челябинской области в аварии на М-5 погибли мужчина и женщина

Пострадавший в аварии ребенок в больнице
Поделиться:
Шансов выжить у водителя и пассажирки отечественной легковушки не было. Фото: группа "Управление-Гибдд-По Челябинской-Области" vk.comШансов выжить у водителя и пассажирки отечественной легковушки не было. Фото: группа "Управление-Гибдд-По Челябинской-Области" vk.com
Изменить размер текста:

Около 10.00 в пятницу, 31 января, на трассе М-5 в Ашинском районе столкнулись два легковых автомобиля — КИА Соренто и ВАЗ-21074.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, по предварительной информации 55-летний водитель иномарки, обгоняя поток машин, выехал на полосу встречного движения. На встречной КИА лоб в лоб столкнулась с отечественным автомобилем.

Удар был такой силы, что 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 от полученных травм скончался на месте. Его пассажирка, 33-летняя женщина, скончалась по дороге в больницу. В искореженном от удара отечественном автомобиле пострадала и вторая пассажирка, семилетняя девочка. За ее жизнь борются врачи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В челябинском цирке демонтировали кресла
Юрий Дудь стал героем мема спасателей из Челябинска
В Челябинске Алексей Текслер рассказал, что его неприятно удивляет в поездках
В Челябинской области осужден глава района за разбазаривание заповедных земель
Для «Белого хутора» и «Вишневой горки» построили новое отделение полиции под Челябинском
В Челябинской области в аварии на М-5 погибли мужчина и женщина
В Челябинске бывшего мэра Евгения Тефтелева оставили за решеткой
ВТБ Лизинг увеличил число заключенных договоров на 15%
«Я предложил кандидатуру»: Видгоф о новом гендиректоре челябинского «Трактора»
В Челябинске прокуратура нашла нарушения в строительстве конгресс-холла «Крылья»
«По столичным меркам — немного»: названа сумма убытков за отмененный концерт Элжея в Челябинске
246 новоселов 20-го микрорайона в ЖК «Ньютон» получают ключи от квартир
УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
Челябинск прославился на всю страну за счет отмены концерта скандального рэпера
Новым генеральным директором «Трактора» стал профессиональный хоккеист
Из-за карантина в школах Челябинска отменяют пробники ОГЭ
Челябинка рассказала об обстановке в охваченном коронавирусом Китае
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки
Алексей Текслер рассказал, есть ли коронавирусная инфекция в Челябинской области