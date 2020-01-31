Исследовать ржавую воду из кранов Челябинска привлекут питерских ученых

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:34:45+03:00

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Несмотря на превышение вредных веществ в некоторых пробах, челябинские специалисты продолжают искать причины поступления ржавой воды в дома Челябинска. По информации издания «Урал-пресс-информ», к делу подключатся специалисты из Санкт-Петербурга, у которых уже был опыт по улучшению схожей ситуации в Ижевске.

Начальник санитарно-лабораторной службы МУП «ПОВВ» Валентина Аксенова рассказала, что в Ижевске вода меняла цвет из-за нехватка в ней щелочи, влекло за собой ржавчину в трубах. К такому выводу пришли питерские специалисты, которые заинтересовались и схожим кейсом в Челябинске.

— Так ли обстоят дела у нас? Пока мы не можем дать точного ответа на этот вопрос. Можем сказать лишь, что исследования ведутся. Питерский институт уже запросил у нас данные по исходной и очищенной воде, мы их выслали. В понедельник станет известно, когда ученые из Санкт-Петербурга приедут в Челябинск. Мы хотим, чтобы это случилось как можно скорее, — поделилась Аксенова.

Также эксперты выдвинули несколько других теорий по цвету водопроводной воды. Самые вероятные — изношенные сети водоснабжения, плохая очистка бойлеров, а также высокий уровень кислорода в воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU