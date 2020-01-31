2020-01-31T17:34:45+03:00
Общество

Исследовать ржавую воду из кранов Челябинска привлекут питерских ученых

Причины окрашивания до сих пор не установлены точно
Андрей Москвичев
Поделиться:
Подобного цвета воду люди видят с начала года. Фото: соцсетиПодобного цвета воду люди видят с начала года. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Несмотря на превышение вредных веществ в некоторых пробах, челябинские специалисты продолжают искать причины поступления ржавой воды в дома Челябинска. По информации издания «Урал-пресс-информ», к делу подключатся специалисты из Санкт-Петербурга, у которых уже был опыт по улучшению схожей ситуации в Ижевске.

Начальник санитарно-лабораторной службы МУП «ПОВВ» Валентина Аксенова рассказала, что в Ижевске вода меняла цвет из-за нехватка в ней щелочи, влекло за собой ржавчину в трубах. К такому выводу пришли питерские специалисты, которые заинтересовались и схожим кейсом в Челябинске.

— Так ли обстоят дела у нас? Пока мы не можем дать точного ответа на этот вопрос. Можем сказать лишь, что исследования ведутся. Питерский институт уже запросил у нас данные по исходной и очищенной воде, мы их выслали. В понедельник станет известно, когда ученые из Санкт-Петербурга приедут в Челябинск. Мы хотим, чтобы это случилось как можно скорее, — поделилась Аксенова.

Также эксперты выдвинули несколько других теорий по цвету водопроводной воды. Самые вероятные — изношенные сети водоснабжения, плохая очистка бойлеров, а также высокий уровень кислорода в воде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краевед Юрий Латышев возмущен тем, что место массового захоронения на Шершнях не относят к объектам культурного значения
Исследовать ржавую воду из кранов Челябинска привлекут питерских ученых
В челябинском цирке демонтировали кресла
Юрий Дудь стал героем мема спасателей из Челябинска
В Челябинске Алексей Текслер рассказал, что его неприятно удивляет в поездках
В Челябинской области осужден глава района за разбазаривание заповедных земель
Для «Белого хутора» и «Вишневой горки» построили новое отделение полиции под Челябинском
В Челябинской области в аварии на М-5 погибли мужчина и женщина
В Челябинске бывшего мэра Евгения Тефтелева оставили за решеткой
ВТБ Лизинг увеличил число заключенных договоров на 15%
«Я предложил кандидатуру»: Видгоф о новом гендиректоре челябинского «Трактора»
В Челябинске прокуратура нашла нарушения в строительстве конгресс-холла «Крылья»
«По столичным меркам — немного»: названа сумма убытков за отмененный концерт Элжея в Челябинске
246 новоселов 20-го микрорайона в ЖК «Ньютон» получают ключи от квартир
УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
Челябинск прославился на всю страну за счет отмены концерта скандального рэпера
Новым генеральным директором «Трактора» стал профессиональный хоккеист
Из-за карантина в школах Челябинска отменяют пробники ОГЭ
Челябинка рассказала об обстановке в охваченном коронавирусом Китае
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки
Алексей Текслер рассказал, есть ли коронавирусная инфекция в Челябинской области