Городок в Челябинской области закрыл все школы и училища на карантин

1 Февр. 2020 2020-02-01T07:49:43+03:00

Если ребята и будут учиться, то только дистанционно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Озерск объявил недельный карантин для всех учебных заведений города. Школы и училища прекращают занятия с 3 по 8 февраля. Такое решение приняла городская комиссия, изучившая ситуацию по ОРВИ и гриппу.

Родителям дошколят также рекомендовано по возможности оставлять детей. Однако строго запрета на посещение детских садов в Озерске нет. Это связано с тем, что на время любых карантинов родителям не дают оплачиваемый больничный, а значит, многие семьи не могут позволить себе оставить ребенка дома.

Также в городе отменены все массовые культурные и спортивные мероприятия, занятия в кружках и секциях.

Всем горожанам рекомендовано применять одноразовые медицинские маски.

НА ЗАМЕТКУ

Объявить карантин по городу может мэр или специально созданный штаб по гриппу.

Для введения карантина должны совпасть несколько факторов: превышение эпидпорога, растущая динамика выявления новых случаев обращения к докторам, а главное — лабораторное выявление вируса гриппа. Если вируса нет, и все болеют простыми ОРВИ, карантин не объявляется.

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ИСТОЧНИК KP.RU