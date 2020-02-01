Городок в Челябинской области закрыл все школы и училища на карантин
Озерск объявил недельный карантин для всех учебных заведений города. Школы и училища прекращают занятия с 3 по 8 февраля. Такое решение приняла городская комиссия, изучившая ситуацию по ОРВИ и гриппу.
Родителям дошколят также рекомендовано по возможности оставлять детей. Однако строго запрета на посещение детских садов в Озерске нет. Это связано с тем, что на время любых карантинов родителям не дают оплачиваемый больничный, а значит, многие семьи не могут позволить себе оставить ребенка дома.
Также в городе отменены все массовые культурные и спортивные мероприятия, занятия в кружках и секциях.
Всем горожанам рекомендовано применять одноразовые медицинские маски.
НА ЗАМЕТКУ
Объявить карантин по городу может мэр или специально созданный штаб по гриппу.
Для введения карантина должны совпасть несколько факторов: превышение эпидпорога, растущая динамика выявления новых случаев обращения к докторам, а главное — лабораторное выявление вируса гриппа. Если вируса нет, и все болеют простыми ОРВИ, карантин не объявляется.
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ИСТОЧНИК KP.RU