Несмотря на субботу в школах Челябинской области стартовала приемная кампания в первый класс
В субботу, 1 февраля, школы области начали принимать заявления на зачисление в первый класс. Несмотря на то, что сегодня выходной день, прием заявлений ведется в электронном виде и лично.
С 1 февраля по 30 июня школы ждут заявления от семей с регистрацией в закрепленных за школой домах. То есть начнется набор по прописке. Прописка может быть постоянной и временной.
С 1 июля по 5 сентября можно подавать заявление, не учитывая прописку. Школы начнут заполнять оставшиеся места. Однако допнабор каждая школа, на свое усмотрение может начать и раньше.
Заявление можно подать через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» и через Региональный портал государственных услуг Челябинской области.
Каждому заявлению присвоят номер, по которому можно отслеживать движение документов. Однако есть одно «но»: в школу все-таки нужно принести оригиналы.
В Комитете по делам образования Челябинска 1 февраля с 9.00 до 14.00 работает «горячая линия» по приемной кампании в 1 классы:
— 266-57-23, 727-81-40 — по приему и зачислению в первые классы;
— 264-28-20 — по закреплению домов за школами;
— 798-21-27 — по электронным заявлениям.
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ИСТОЧНИК KP.RU