«Сделать предстоит немало, но темп взят хороший»: глава Челябинска о ходе благоустройства набережной Миасса
В субботу, 1 февраля, глава Челябинска побывала на набережной Миасса, где от улицы Кирова до будущего Сквера искусств ведутся работы по благоустройству.
— Сделать предстоит немало, но темп взят хороший. Несмотря на субботнее утро, работа кипит, — написала Котова на личной странице во Вконтакте.
По словам мэра, все работы должны быть закончены к концу года — в декабре 2020.
— Уверена, что новая набережная и сквер станут украшением города и одним из любимых мест для прогулок, — заметила градоначальник.
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ИСТОЧНИК KP.RU