«Сделать предстоит немало, но темп взят хороший»: глава Челябинска о ходе благоустройства набережной Миасса

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:28:32+03:00

Несмотря на субботу работа кипит. Фото: личная страница героя в соцсетях.

Наталья Котова побывала на берегу в выходной день

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В субботу, 1 февраля, глава Челябинска побывала на набережной Миасса, где от улицы Кирова до будущего Сквера искусств ведутся работы по благоустройству.

— Сделать предстоит немало, но темп взят хороший. Несмотря на субботнее утро, работа кипит, — написала Котова на личной странице во Вконтакте.

По словам мэра, все работы должны быть закончены к концу года — в декабре 2020.

— Уверена, что новая набережная и сквер станут украшением города и одним из любимых мест для прогулок, — заметила градоначальник.

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ИСТОЧНИК KP.RU