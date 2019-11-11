2019-11-11T08:03:44+03:00
Общество

«Сквер искусств» на набережной Челябинска согласилась построить только одна компания

За это ей заплатят более полумиллиарда рублей
Андрей АБРАМОВ
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Один из проектов набережной в Челябинске.Один из проектов набережной в Челябинске.
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В Челябинске завершился аукцион по выбору подрядчика для «Сквера искусств». Он должен появиться на набережной реки Миасс за филармонией и картинной галереей. Победителем и единственным участником аукциона стала компания ООО «УСГ». Информацию об этом нашли корреспонденты КП-Челябинск в единой информационной система закупок.

Аукцион объявили 30 октября, а 7 ноября подвели результаты. Комиссия утвердила компанию, которая единственная подала заявку. За работы она запросила более 574 млн рублей. О фирме известно, что она работает 13 лет. По данным налоговой службы, основной вид деятельности компании — строительство дорог и автомагистралей.

Ради «Сквер искусств» намерены снести десяток ветхих строений на набережной Миасса и проложить прогулочную зону. По задумке, гуляющие должны были любоваться конгресс-холлом у цирка. Однако инвестор, готовый вложить в строительство центра на воде несколько миллиардов до сих пор не найден.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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