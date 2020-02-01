Порезанную во время родов малышку в Челябинской области взяла под личную опеку детский омбудсмен

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:21:09+03:00

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Неделю назад, 26 января, в роддоме Кыштыма медики случайно порезали щечку младенца во время кесарева сечения. Эта история получила широкий общественный резонанс. Бабушка девочки сообщила о ней журналистам, так как боялась, что у ее внучки на лице останется шрам. Успокаивать семью малышки пришлось врачам, а потом и уполномоченному правам ребенка.

В пятницу, 31 января, детский омбудсмен области Евгения Майорова встретилась с мамой малышки Дарьей.

— Мы разговаривали около часа. Я полностью разделяю сильную тревогу Даши: не останутся ли последствия? Это станет понятно через 10 дней. Мы договорились, что Даша пришлет мне фото малышки. Договорились быть на связи. Мне было очень приятно познакомиться с Дашей, и я благодарна за конструктивный разговор с главным врачом, который на все наши просьбы и предложения отреагировал с полным пониманием, — отчиталась Миронова в Instagram.

По словам омбудсмена, в остальном новорожденная девочка совершенно здорова: она появилась на свет с хорошим ростом и весом.

Ранее медики уже принесли свои извинения маме.

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ИСТОЧНИК KP.RU