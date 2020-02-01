В школе в Челябинской области, где дети планировали теракт, уволили директора и ее зама

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:10:06+03:00

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В школе № 125 города Снежинска, где два подростка планировали теракт в столовой, уволили директора и ее зама. Обе женщины написали заявление об уходе по собственному желанию, однако ясно, что к такому шагу посреди учебного года педагогов подтолкнули проверки силовиков.

Ранее сообщалось, что ученики девятого класса Данил и Егор хотели устроить взрыв в столовой, а затем начать стрелять по убегающим детям. Информацию об этих планах придала гласности партия «РОТ Фронт». По информации партии, одноклассники мальчиков знали об этих планах и даже предупреждали социальных педагогов, однако никто из сотрудников школы не принял это всерьез.

Также есть информация, что в школе № 125 из-за этого инцидента могут отменить выпускные.

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ИСТОЧНИК KP.RU