В школе в Челябинской области, где дети планировали теракт, уволили директора и ее зама
В школе № 125 города Снежинска, где два подростка планировали теракт в столовой, уволили директора и ее зама. Обе женщины написали заявление об уходе по собственному желанию, однако ясно, что к такому шагу посреди учебного года педагогов подтолкнули проверки силовиков.
Ранее сообщалось, что ученики девятого класса Данил и Егор хотели устроить взрыв в столовой, а затем начать стрелять по убегающим детям. Информацию об этих планах придала гласности партия «РОТ Фронт». По информации партии, одноклассники мальчиков знали об этих планах и даже предупреждали социальных педагогов, однако никто из сотрудников школы не принял это всерьез.
Также есть информация, что в школе № 125 из-за этого инцидента могут отменить выпускные.
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ИСТОЧНИК KP.RU