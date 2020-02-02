2020-02-02T12:14:28+03:00
Общество

«Для дома и кухни»: житель Челябинска выставил на продажу девочку

Шокирующее объявление появилось на популярном портале
Анна Брам
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Объявление было удалено вскоре после публикацииОбъявление было удалено вскоре после публикацииФото: Ольга Маковеева
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На популярном портале с объявлениями «Юла» появилось шокирующее объявление — некто Вячеслав И. выставил на продажу девочку. За ребенка, которому на вид около восьми лет, он хотел выручить 5000 рублей. В описании коротко говорится: «Маша».

Живой товар выставили в разделе «Для дома и кухни», «Посуда». Объявление провисело недолго, после чего было удалено.

— По данному факту будет проведена проверка, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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