«Для дома и кухни»: житель Челябинска выставил на продажу девочку
На популярном портале с объявлениями «Юла» появилось шокирующее объявление — некто Вячеслав И. выставил на продажу девочку. За ребенка, которому на вид около восьми лет, он хотел выручить 5000 рублей. В описании коротко говорится: «Маша».
Живой товар выставили в разделе «Для дома и кухни», «Посуда». Объявление провисело недолго, после чего было удалено.
— По данному факту будет проведена проверка, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU